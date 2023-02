Le Fanboard d'Anderlecht réagit : "Nous en avons assez, Wouter Vandenhaute doit se retirer"

Les supporters d'Anderlecht ont vu leurs soupçons se confirmer après l'article publié par HUMO. Il y a quelques semaines, Wouter Vandenhaute a quitté son poste de président exécutif pour devenir président non exécutif. Mais en coulisses, il tirerait toujours les ficelles.

D'autres actions ne sont donc pas à exclure. Pour les associations de supporters, la coupe est pleine. "Ces dernières semaines, toutes sortes de rumeurs sinistres nous sont déjà parvenues de l'intérieur du club", déclare Nico Deraedt, membre du conseil des supporters, à Het Nieuwsblad. "Tout cela a été confirmé par cet article (à lire ICI)."

Les fans ont confiance aux dirigeants mais pas en Vandenhaute. "Nous nous sommes déjà assis avec Vandenhaute ces dernières semaines et l'avons ensuite surpris à mentir, notamment sur le licenciement de Vincent Kompany et la nomination de Felice Mazzu. Maintenant qu'il semble qu'il mente à nouveau et qu'il continue d'interférer dans la gestion quotidienne, nous en avons assez. Vandenhaute doit se retirer."