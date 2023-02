Le superbe geste du capitaine de Leipzig, qui pourrait lui faire louper le choc allemand

Willi Orban "va subir un don de cellules souches du sang périphérique (CSSP) à Dresde le mercredi 8 février", a communiqué le RB Leipzig. "Depuis samedi, en préparation du prélèvement de cellules souches, Willi reçoit des injections spéciales afin d'augmenter le nombre de cellules souches dans le sang."

La conséquence ce don pourrait bien être l'absence du solide défenseur au choc face à l'Union Berlin - leader de Bundesliga - samedi prochain. "En conséquence, Orban n'a pas participé à l'entraînement depuis dimanche et a travaillé individuellement. Il n'est pas certain qu'il puisse participer au match contre Union le samedi."

Le joueur a également réagi sur le site du club : "J'ai la chance de pouvoir sauver la vie d'une autre personne avec très peu d'effort. C'était une évidence. J'espère que mon don aidera le receveur à se remettre de sa maladie. Je risque bien sûr de manquer le match de l'Union, mais même avec mes ambitions sportives, le football est d'une importance secondaire."

ℹ️ Willi Orban may miss the clash against Union as he will undergo a procedure to donate his stem cells in Dresden on Wednesday.



Read more here ⬇️