L'AS Roma lâche du terrain

Alors que l'Inter, la Lazio et l'Atalanta doivent encore jouer, la Roma a perdu deux points à Lecce.

Engagée dans une pétillante lute pour le top 4 de Serie A et les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions, l'AS Roma a perdu de précieuses unités en partageant l'enjeu à Lecce (2-2), dans un match qui s'est joué dans le premier quart d'heure.

Les visités ont ouvert le score grâce à un autobut de Roger Ibanez dès la septième minute de jeu. La Roma a égalisé sur un penalty transformé par Paulo Dybala moins de dix minutes plus tard et le score n'a plus évolué ensuite.

Au classement, la Roma s'installe à la troisième place avec 41 points, comme l'AC Milan, quatrième. Mais la Lazio et l'Atalanta, qui s'affrontent ce soir, sont à l'affût et pourraient profiter de ce partage pour s'installer sur le podium.