Une amende record à sept chiffres pour Manuel Neuer ?

L'état-major bavarois n'a pas digéré les propos du portier allemand et envisage de le sanctionner d'une amende XXL.

Manuel Neuer avait accordé un entretien à The Athletic ces derniers jours, dans lequel il avait ouvertement critiqué la gestion du Bayern Munich à la suite du renvoi de son entraîneur des gardiens et ami Toni Tapalovic. Ses propos ne sont pas passés et le portier allemand devrait être lourdement sanctionné par son club. Le club munichois envisagerait de sanctionner son capitaine d’une amende record de 1,6 million d'euros, selon Bild.

