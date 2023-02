Manchester City s'inquiète pour Erling Haaland avant le choc contre Arsenal

Le géant norvégien est sorti blessé ce dimanche et est incertain pour le déplacement chez le leader, Arsenal.

D'abord auteur d'un assist pour Gundogan lors de la victoire 3-1 face à Aston Villa, Erling Haaland a ensuite dû laisser ses coéquipiers suite à un choc avec Emiliano Martinez avant la pause.

Touché à la cuisse droite, Haaland est pour l'instant incertain pour la rencontre au sommet de Premier League face à Arsenal, ce mercredi. Cela a été confirmé par Pep Guardiola en conférence de presse d'après-match. "Haaland a reçu un coup et il n'était pas vraiment à l'aise dans le vestiaire à la mi-temps. À 3-0, on n'a pas voulu prendre le moindre risque. Nous allons voir comment cela va évoluer d'ici à mercredi. J'espère qu'il sera prêt, Sinon, on avisera."

Suite au match nul d'Arsenal face à Brignton (1-1) samedi, Manchester City revient à 3 points des Gunners - qui comptent un match en moins. Autant dire que cette rencontre pourrait d'ores et déjà être décisive dans la course au titre en Angleterre, et l'absence du serial buteur norvégien un énorme coup pour les coéquipiers de Kevin De Bruyne.