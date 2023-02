Officiel: Timmy Simons débarque en Challenger Pro League

Six mois après avoir quitté Zulte Waregem, Timmy Simons reprend du service.

Surprise en Challenger Pro League: Timmy Simons endosse le costume de coach principal du FC Dender. L'ancien Diable Rouge succède à Regi Van Acker, remercié la semaine dernière et il a signé un contrat valable jusqu'à la fin de la saison.

Et la mission est claire pour Timmy Simons en Flandre Orientale: assurer le maintien. Le FC Dender a en effet ponctué la phase classique à la dixième place et disputera donc les Play-Downs. Des Play-Downs que le club flandrien entamera avec cinq points d'avance sur Virton.

Mais la confiance est de mise dans le chef de la direction du FC Dender. "Le coach comprend la vision et les ambitions du club et il pourra transmettre son expérience et sa connaissance au groupe de joueurs", se réjouit Belinda Siahaan, CEO de Dender.