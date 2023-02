🎥 De Ketelaere monte au jeu et manque une grosse occasion face à Tottenham : "Ce but va finir par tomber"

Monté dans des circonstances peu évidentes, le jeune Belge a manqué l'occasion de faire 2-0 face à Tottenham en 8e de finales aller de Ligue des Champions.

Monté au jeu à la 77e à la place de Brahim Diaz, qui avait mis l'AC Milan sur les bons rails, De Ketelaere a bénéficié d'une grosse occasion peu de temps après.

L'ancien du Club de Bruges n'est pas parvenu à rabattre suffisamment le ballon sur une reprise de la tête, qui est finalement passée à côté des buts de Tottenham.

De Ketelaere a, comme d'habitude, été sévèrement jugé par la presse italienne. Tant le Corriere della Serra que la Gazzetta dello Sport lui attribuent une note de 5,5/10. "Il est passé à côté du 2-0. Il doit faire beaucoup mieux sur ce genre d’action", juge le Corriere, tandis que la Gazzetta se montre pour une fois plus positive : "Il n’a pas été mauvais durant son quart d’heure de jeu. Il était beaucoup plus présent que lors de ses dernières sorties Dommage, cependant, qu’il ait manqué cette grosse occasion."

Stefano Pioli, le coach de De Ketelaere, s'est lui aussi montré plutôt positif. "Il a besoin de plus de temps que nous le pensions pour s’adapter à son nouvel environnement. Maintenant, il est bien physiquement et mentalement. Bien sûr, j’espérais le but et surtout pour lui. Je lui ai dit qu’il marquerait quand il est entré en jeu. Il travaille bien, et ce but finira par tomber. Il va trouver des espaces et nous donner satisfaction", a déclaré l'Italien.