Le Real Madrid peut compter sur les retours de Thibaut Courtois et d'Eden Hazard

Carlo Ancelotti va pouvoir compter sur les retours des deux Diables Rouges.

Thibaut Courtois et Eden Hazard effectuent leur retour dans le groupe du Real Madrid pour le déplacement à Osasuna ce samedi soir (21h) à l’occasion de la 22e journée de LaLiga. L’entraîneur italien, présent en conférence de presse ce vendredi, a confirmé que les deux Belges avaient chacun récupéré de leur blessure. "Hazard revient et se sent bien, tout comme Courtois."

Karim Benzema, ménagé en vue du huitième de finale de Ligue des Champions face à Liverpool mardi prochain (21h00), ne figure en revanche pas dans le groupe. L’international allemand Toni Kroos, touché par une grippe, ne participera pas non plus au déplacement à Pampelune.