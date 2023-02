Vincent Kompany salue la combativité de ses troupes : "C'était un défi différent aujourd'hui et ils l'ont relevé"

Le boss de Burnley est satisfait de la performance de son équipe contre les Hatters.

Malgré les deux points cédés contre Watford, Burnley et Vincent Kompany ont retrouvé les joies de la victoire ce week-end face à Luton.

Trois points arrachés grâce à un penalty de Barnes en fin de match (78e). La rencontre a été physique, Luton s'est battu mais le leader de Championship a su faire la différence : "C'est une victoire énorme. Nous savions que ça n'allait pas être facile et c'est exactement ce que nous attendions cet après-midi. Je suis vraiment heureux et fier des gars. C'était un défi différent aujourd'hui et une fois de plus ils l'ont relevé avec brio", explique le Belge sur le site du club.

"Nous avons pris du plaisir mais c'était difficile. Nous nous sommes battus pour les deuxièmes ballons, nous avons bien défendu notre surface, nous avons su jouer physique aussi. J'ai beaucoup de plaisir à jouer un match comme celui-ci, ça peut en surprendre certains, c'était un peu différent de la performance contre Preston mais c'est exactement la façon dont nous devions le jouer", analyse Kompany.

Un déplacement toujours délicat à Millwall attend le leader de Championship demain.