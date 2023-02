L'Espagne veut absolument qu'un joueur de Liverpool choisisse la Roja

Pour la Fédération royale espagnole de football, le dossier du milieu de 18 ans reste la priorité.

Stefan Bajčetić se révèle cette saison en Premier League avec Liverpool, et cela n'a pas échappé à l'Espagne, selon AS. La Roja souhaite absolument que le jeune milieu défensif choisisse la sélection nationale espagnole pour la suite de sa carrière internationale. Fils d’une mère espagnole et d’un père serbe, Bajčetić a également la possibilité de jouer pour la Serbie. Le natif de Vigo a déjà été convoqué avec les U18 de l’Espagne.