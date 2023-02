Griezmann profondément touché par l'attitude des supporters de l'Atlético : "Je le méritais"

L'international français est revenu sur sa relation conflictuelle après les supporters de l'Atlético de Madrid. Ces derniers l'ont sifflé pendant un moment après avoir forcé son transfert à Barcelone.

De retour à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann l'est également dans le coeur de certains supporters mais peut-être pas tous. Et cela n'a pas été facile.

En effet, le Français est passé par le FC Barcelone entre temps et cela avait eu le don d'énerver les fans de l'Atlético puisqu'il avait lui-même forcé ce transfert.

"J'avais fait beaucoup de mal aux supporters. Ils m'ont tout donné et à la fin je suis parti parce que c'est ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. En tant que supporter, je serais aussi très en colère. Se faire siffler est difficile, mais c'est ce que je méritais", a confié Griezmann au micro de Movistar.

Mais l'international français savait qu'il devait tout donner pour regagner le coeur des supporters madrilènes et que cela prendrait du temps : "Je me suis fait tout petit et j'ai bossé pour essayer de changer cela. Ceux qui me connaissent savent que j'ai besoin de cette relation avec les supporters, j'ai besoin de leur amour, de leur soutien pour performer au plus haut niveau".