Premier League : Trossard joliment décisif avec Arsenal, Onana battu avec Everton

Plusieurs matchs étaient au programme cet après-midi en Premier League. Les Belges ont connu des fortunes diverses.

Everton recevait Aston Villa ce samedi à Goodison Park, avec Amadou Onana dans le onze de base. Dans la zone rouge, les Toffees doivent prendre des points pour remonter au classement mais n'y sont pas parvenus aujourd'hui. Aston Villa a fait la différence en seconde période, via un penalty d'Ollie Watkins, puis un but signé Buendia en fin de rencontre (0-2).

Même sort pour le Southampton de Roméo Lavia, encore titulaire et auteur d'un bon match mais dont les Saints ont été battus (1-0) sur la pelouse de Leeds United sur un but de Firpo (1-0). Southampton reste lanterne rouge de Premier League.

Leandro Trossard, de son côté, a brillé dans le onze de base d'Arsenal. Déjà auteur d'un superbe but annulé en première période, le Diable Rouge a offert le seul but du match face à Leicester City, en trouvant joliment Martinelli d'un assist en petit pont tout en finesse. Côté Foxes, bonne nouvelle pour Dennis Praet qui était titulaire pour la première fois en 2023 et a joué 77 minutes. Castagne et Faes étaient également dans le onze, tandis que Youri Tielemans est monté au jeu à la 62e.

0⃣-1⃣ | GOAL de Martinelli sur un superbe assist de Leandro Trossard 😍🇧🇪

Le Brésilien en est à son 9⃣ème but cette saison et permet donc aux Gunners de mener dans cette rencontre face à Leicester ⚽#LEIARS pic.twitter.com/vaIMy1HcT0 — VOOsport (@VOOsport) February 25, 2023

25/02/2023 13:30 Newcastle Utd - Brighton Rem 25/02/2023 16:00 Everton - Aston Villa 0-2 25/02/2023 16:00 Leeds United - Southampton 1-0 25/02/2023 16:00 Leicester City - Arsenal 0-1 25/02/2023 16:00 West Ham Utd - Nottingham Forest 4-0 25/02/2023 18:30 Bournemouth - Manchester City - 25/02/2023 20:45 Crystal Palace - Liverpool -