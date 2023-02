🎥 Le joli but...annulé de Leandro Trossard

Pas de chance pour Leandro Trossard, auteur d'un joli but avec Arsenal. La VAR a en effet décidé de l'annuler.

Lors de Leicester City - Arsenal, Leandro Trossard est titulaire côté Gunners et auteur d'une très bonne première période. Le Diable Rouge en a d'ailleurs été récompensé à la 27e minute...croyait-il. À la récupération d'un second ballon sur corner, Trossard envoie une superbe frappe enroulée en plein dans la lucarne de Danny Ward. Malheureusement pour lui, la VAR annulera le but pour un hors-jeu préalable...