🎥 Un joueur du Cercle hospitalisé après une grave semelle non sanctionnée

Malgré une supériorité numérique de plus de 70 minutes, le Cercle de Bruges a été contraint au partage sur la pelouse de l'AS Eupen (2-2). Dès la 17e minute, Brandon Baiye était exclu pour une faute sur Francis Abu. Mais c'est une autre phase qui attire l'attention du club de la Venise du Nord et de son directeur sportif.

Alors qu'on dispute la 31e minute de jeu, Gassama part dans la profondeur mais se heurte à Majecki, sorti de ses bases. La semelle, à hauteur de la poitrine, est impressionnante. Les examens hospitaliers ont révélé que le portier polonais souffrait d'une déchirure du muscle pectoral et sera absent six semaines.

Dans un communiqué, le Cercle de Bruges s'est exprimé pour regretter la passivité du VAR, qui n'est pas intervenu sur cette action. "Le Cercle Bruges regrette que l'arbitre et la VAR n'aient pas pris les mesures suffisantes pour protéger l'intégrité de notre joueur Radoslaw Majecki. Les images de la phase montrent indéniablement que Gassama frappe Majecki au sternum avec une jambe tendue" peut-on lire dans le communiqué du club.

​"Nous ne comprenons pas pourquoi le VAR n'est pas intervenu. Dans le passé, nous avons toujours approché les arbitres et le département des arbitres de manière constructive. Nous comprenons que leur travail devient plus difficile en raison de la vitesse et de l'évolution du jeu. Cependant, il est inquiétant que des erreurs soient commises semaine après semaine et ternissent l'image et la réputation de notre ligue. Nous déposons une plainte auprès du service des arbitres et attendons un signal clair », conclut Carlos Avina, directeur sportif.​

