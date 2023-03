Déjà le match de la dernière chance pour Beveren ? "Montrer qu'on y croit toujours"

Beveren accueille le RWDM ce samedi en Promotion Play-offs de Challenger Pro League. Les Lions n'ont qu'une seule option : la victoire.

Beveren a débuté ses play-offs de la pire des manières : par une défaite - face au Club NXT. "Ce fut le pire départ possible", a déclaré le capitaine de Beveren, Kevin Hoggas, à Het Laatste Nieuws. "Il y a eu beaucoup de déception, de frustration et de colère. Nous n'arrivions pas à y croire. Les supporters ? Ils étaient en colère, et nous pouvons le comprendre."

Une défaite qui a donc permis au RWDM, le leader, de distancer Beveren de 6 points. Autant dire que ce samedi lors de l'accueil des Bruxellois, c'est quitte ou double pour les coéquipiers d'Hoggas. Nous y croyons encore, tant que c'est possible. Il reste encore neuf matchs à jouer et le plus important arrive ce week-end", a-t-il continué. "Il faut montrer qu'on est toujours dans la course et ne pas baisser les bras. Si nous obtenons les trois points, nous pouvons mettre une pression supplémentaire sur eux. Après ça, il reste encore huit matchs pour les rattraper."

Le choc est lancé !