Ritchie De Laet élogieux envers un coéquipier : "Avec lui, vous avez toujours un avantage"

L'Antwerp s'est qualifié jeudi soir pour la finale de la Coupe de Belgique après être venu à bout de l'Union SG aux tirs au but.

Ritchie De Laet n'était pas l'un des cinq joueurs de l'Antwerp repris pour les tirs au but. "Vous m'auriez sans doute vu à partir du dixième tir au but en fait", a déclaré De Laet à l'issue de la rencontre.

La joie a été particulièrement belle, car la tension était vraiment à son comble. Tous les mérites reviennent donc au gardien de but Jean Butez, selon De Laet. "Il nous a déjà sauvé dans une série de tirs au but trois ou quatre fois en deux ans. Je n'étais pas sûr, car une série de tirs au but reste toujours une loterie. Mais avec Jean, vous avez toujours un avantage."