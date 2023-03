"Charles de Ketelaere ne peut pas tout faire tout seul"

Charles De Ketelaere vit une première saison difficile à l'AC Milan. Le Diable Rouge n'a pas encore retrouvé la forme qu'il avait au Club de Bruges en Italie. Samedi, De Ketelaere a été titularisé, mais une fois de plus, il déçoit son coach mais il n'est pas le seul.

Il ne manquait pas de motivation pour le match. "Je suis prêt pour jouer des matches. J'essaie de le montrer à l'entraînement. Aujourd'hui, j'ai la chance de montrer que je suis prêt et que je peux aider l'équipe ", a déclaré De Ketelaere à DAZN quelques minutes avant le début du choc contre la Fiorentina. Mais au final, l'AC Milan a perdu le match 2-1.

L'ancien joueur de Bruges était de retour dans le onze de départ pour la première fois depuis cinq semaines et a bénéficié de l'absence de Brahim Diaz. Stefano Pioli lui a donné beaucoup de crédit en le laissant sur le terrain pendant 83 minutes. Une première en championnat depuis son arrivée à l'AC Milan. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu.

"Charles a fait de bonnes choses, mais il ne peut pas tout faire tout seul", a reconnu Stefano Pioli après le match. "Il a bien bougé, mais l'équipe aurait pu faire plus sans le ballon. Nous devons mieux jouer en équipe, comme nous l'avons fait contre l'Atalanta. Notre phase d'attaque n'était pas si proactive et il est difficile pour les attaquants de trouver de l'espace et du timing."