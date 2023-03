Marc Brys et OHL regardent plus sereinement vers Charleroi et Anderlecht

Les Louvanistes ont renoué avec la victoire contre Zulte Waregem mais ont laissé beaucoup de forces dans la bataille.

"Nous avons marqué trois buts en première mi-temps et nous avons eu trois autres grosses occasions. C'est une victoire qui fait du bien, nous avons su exploiter les faiblesses de Zulte Waregem. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas gagné un match, nous pouvons donc construire sur cette base", résumait Marc Brys en conférence de presse.

Pourtant, un gros calendrier attend encore ses hommes, avec des matchs contre Charleroi et Anderlecht, où OHL devrait encore, dans l'idéal, prendre des points : "Nous pouvons souffler un peu maintenant en termes de points, mais nous avons trois joueurs gravement blessés et Patris est suspendu. Ce sera donc une préparation difficile pour le match contre Charleroi. Les blessures musculaires prennent toujours plus de temps et sont difficiles à soigner", poursuit le coach.

Siebe Schrijvers est sorti avec un problème aux ischio-jambiers, Nsingi après une faute et Derijck avec un problème au mollet. Leur présence contre Charleroi est donc très incertaine.