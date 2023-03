Nacer Chadli : "Pas un match très chouette à jouer pour mon retour à Liège"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a pris facilement la mesure de Westerlo (2-0) lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège affrontait un concurrent direct avec Westerlo, à égalité de points avec lui au coup d’envoi. Et les Rouches ont surclassé largement le promu grâce à des réalisations de Dönnum (37e) et de Balikwisha (73e) sur des assists d'Ohio. Dans le temps additionnel, Bodart, qui n'avait rien eu à faire durant la soirée, était exclu pour une faute de main en dehors du rectangle alors que Matsuo allait se présenter devant lui (90e+3).

"On a été dépassé dans tous les domaines aujourd'hui"

Le promu n'a pas existé à Sclessin ce dimanche soir tant le matricule 16 a été dominant de la première à la dernière minute de jeu. "On a été dépassé dans tous les domaines aujourd'hui. On a jamais su mettre le pied sur le ballon et on l'a payé. On a été débordé au milieu de terrain et notre pressing n'a pas fonctionné. C'est dommage qu'on ait pas pu montrer ce dont on est capable. C'est le plus mauvais match de la saison et le Standard a été très bon. Ils ont mérité leur victoire aujourd'hui", a confié Nacer Chadli au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "Ce n'était pas un match très chouette à jouer pour mon retour à Liège vu que je n'ai pas touché beaucoup le ballon."

"Le top 4 ? Il faudra voir match par match"

Westerlo occupe la septième place du classement et se retrouve à quatre longueurs de la quatrième position occupée par le Club de Bruges. "Le top 4 ? Il y a encore beaucoup de rencontres à venir, nous verrons bien. Il faudra voir match par match et voir où on arrivera à l'issue de la phase classique", a conclu Chadli.