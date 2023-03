📷 Le message fort de Noa Lang à Scott Parker

Après 12 petits matchs, l'entraîneur anglais a été limogé du Club de Bruges au lendemain de la débâcle contre Benfica. S'il n'a pas fait l'unanimité, Scott Parker aura au moins fait un heureux : Noa Lang.

Cela ne pouvait plus se passer autrement. Après la grosse défaite à Ostende et la débâcle contre Benfica, Scott Parker n'est plus l'entraîneur du Club de Bruges. Avec un maigre bilan de 2 victoires en 12 matchs, l'entraîneur anglais a mis en péril la participation au top 4 des Blauw&Zwart et a été qualifié d'imposture par la quasi-totalité des observateurs du football belge.

Il y en a pourtant un qui a apprécié la compagnie de l'ancien coach de Bournemouth et Fulham : Noa Lang ! Sur son compte Instagram, l'international néerlandais a défendu son désormais ex-entraîneur. "Merci de m'avoir rendu le plaisir de jouer, coach. Vous méritez beaucoup mieux. Je vous souhaite tout le meilleur pour le futur. Peu importe ce qu'ils disent, pour moi, vous êtes grands." ​