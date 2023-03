Le coach de Moises Caicedo (ex-Beerschot) se félicite de l'avoir retenu cet hiver

Le milieu de terrain était sur les tablettes des plus grands clubs du championnat anglais, mais Brighton a tout fait pour qu'il reste.

Ce fut LE feuilleton en Premier League il y a quelques semaines : en pleine ascension, Moisés Caicedo comptait bien profiter de la fenêtre hivernale pour filer dans un grand club britannique. Chelsea, Arsenal et Liverpool étaient intéressés, les offres pleuvaient tant et plus, atteignant les 70 millions d'euros,...

Mais Brighton ne voulait rien entendre. Caicedo avait bien tenté de se faire la malle par tous les moyens, annonçant son départ sur les réseaux sociaux et séchant l'entraînement, mais rien n'y fit.

Tout ça, pour qu'au final l'Equatorien prolonge jusqu'en 2027 avec les Seagulls. Un peu lunaire, quand même.

Ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi s'est exprimé sur le sujet. "J'ai été honnête avec lui, je lui ai fait part de mes idées et de mes opinions. Pas depuis l'intérêt du club, mais bien du mien et du sien. Je lui ai parlé comme un père. J'ai deux enfants du même âge que lui. Pour moi, c'était important qu'il reste 6 mois en plus et termine la saison avec nous. Mais pour deux ans, je ne sais pas..."