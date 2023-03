Aiglons et Canaris y laissent des plumes

Les Aiglons et les Canaris n'ont pas su se départager ce dimanche. Dans le bas du classement, c'est la soupe à la grimace.

Depuis plusieurs semaines, l'OGC Nice enchaîne les résultats positifs et est passé d'équipe du milieu de classement à équipe postulante à une place européenne. Ce dimanche, les Aiglons ne sont une nouvelle pas passés loin de la victoire.

Les hommes de Digard menaient en effet 1-2 (des buts de Moffi et de Ndiyashimiye pour Nice, et un de Moussa Sissoko pour les Canaris), mais dans les dernières secondes, les Canaris ont égalisé via Mohammed (90', 2-2).

Toulouse, avec Dejaegere pendant 81 minutes, s'est imposé sur la pelouse d'Angers, qui reste bon dernier avec 10 points seulement. Ajaccio a été battu contre Montpellier alors que Troyes a subi la loi de Lorient (2-0). C'est donc un statu quo dans le bas du classement avant les deux dernières rencontres de ce dimanche : Reims - Monaco et Strasbourg - OM.