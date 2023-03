L'Antwerp poursuit sa marche en avant avec des chiffres impressionnants

Ce samedi soir, l'Antwerp s'est imposé sans peine contre le RFC Seraing (0-2) lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League.

L'Antwerp n'a éprouvé aucune difficulté contre Seraing ce samedi soir. L’exclusion d’Opare dès la onzième minute n’a certainement pas aidé les Métallos puisque le matricule 1 ouvrait par la suite le score. Ekkelenkamp mettait le Great Old aux commandes (15e) avant de voir Janssen faire le break quelques instants plus tard (19e). Le score n'évoluait plus.

"Nous aurions dû gagner plus largement"

"Nous prenons trois points ici, dans des conditions très difficiles. Il s'agit d'une victoire professionnelle. Nous aurions dû gagner plus largement. En première mi-temps, nous avons bien joué avec de la profondeur au bon moment et dans les bons espaces. Après le carton rouge, nous devions décider du match le plus rapidement possible", a confié Mark van Bommel à l'issue de la rencontre.

"Dans l'ensemble, c'est une victoire méritée. Notre deuxième mi-temps a été médiocre, mais il ne faut pas trop y faire attention. Nous avons les trois points, neuf matchs sans défaite et une quinzième clean sheet. Nous sommes stables et nous savons ce que nous faisons", a prévenu le technicien néerlandais.

Ce succès permet à l’Antwerp de s’emparer de la deuxième place avec 60 points, en attendant le choc de dimanche (18h30) entre le leader Genk (67) et l’Union SG (59).