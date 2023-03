Italie : Une grosse surprise dans la liste de Roberto Mancini

L'Italie affrontera l'Angleterre le 23 mars et Malte le 26, lors des matchs de qualifications pour l'Euro 2024. Mancini dévoilera vendredi la liste complète des joueurs retenus pour ces deux matches.

Le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini a fait appel à l'attaquant italo-argentin Mateo Retegui pour les prochains matchs de qualification pour l'Euro 2024. Né en Argentine, il possède un passeport italien en raison des origines italiennes de son grand-père, a indiqué son père à des médias italiens. Le joueur âgé de 23 ans, qui appartient à Boca Juniors, évolue au Club Atlético Tigre et est en tête du classement des buteurs avec six buts lors des sept premières journées.

Le sélectionneur italien a confirmé suivre le joueur depuis quelque temps, lundi soir sur DAZN. "Il est titulaire depuis deux ans dans le Championnat d'Argentine et il a des qualités qui malheureusement nous manquent en ce moment. On pensait qu'il ne voulait pas venir, il a tout de suite dit oui et nous l'avons appelé."