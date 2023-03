🎥 Eden Hazard se fait descendre en Espagne : "Un ingrat, un ex-footballeur !"

Les propos du Belge ne sont pas passés inaperçus, ni auprès de Carlo Ancelotti, ni auprès des médias espagnols.

Lors d'un entretien avec nos confrères de la RTBF, Eden Hazard est sorti du silence concernant la situation qu'il vit au Real Madrid. Le Belge n'a pas mâché ses mots en déclarant qu'il n'avait aucune relation avec son entraîneur, Carlo Ancelotti. Mardi, c'était au tour de l'Italien de réagir avant le match contre Liverpool.

Lors de l'émission "El Larguero" sur le Cadena Ser, le journaliste espagnol Antonio Romero n'a pas hésité à tailler l'ancien Diable Rouge. "Ce que je pense, c'est qu'Eden Hazard est ingrat. Il en prend pour son grade, il est arrivé gros lors de la première pré-saison, encore plus gros lors de la deuxième. Encore plus gros lors de la deuxième. Il a admis publiquement qu'il n'aimait pas travailler l'été. Il a trompé les fans du Real Madrid lors des célébrations de la Ligue des champions en disant que cette année, ils allaient voir le vrai Hazard", a lâché Romero avant de poursuivre.

"Je dis qu'il est ingrat parce qu'il doit embrasser les pieds de Carlo Ancelotti. Il a essayé de le ramener en tant que footballeur et il ne peut pas l'être. Ce n'est plus un footballeur, c'est un ex-footballeur. Et c'est aussi pour cela qu'il l'a publiquement couvert à chacune de ses apparitions depuis qu'il est l'entraîneur du Real Madrid. Il est devenu Mariano ou Bale."

"Il ne chausse même pas ses crampons"

"Sportivement, il est sur une voie pire que celle de Gareth Bale, car il a déjà été effacé et les chiffres sont terribles. Il ne chausse même pas ses crampons et fait une blague à la télévision belge", a admis Herráez.