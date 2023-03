Avant le Standard, Zulte Waregem perd un titulaire indiscutable

L'aventure commence par une mauvaise nouvelle pour Frederik D'Hollander. Le nouveau coach du Essevée va devoir se passer des services d'Alessandro Ciranni, blessé.

Quelques heures après avoir annoncé l'éviction de Mbaye Leye et la nomination de Frederik D'Hollander comme nouveau T1, le Essevée a aussi confirmé la blessure d'Alessandro Ciranni.

L'ancien Hurlu avait quitté sur blessure la pelouse du Stade Arc-en-Ciel, dimanche lors de la claque subie par le Essevée contre La Gantoise. Il souffre d'une déchirure du quadriceps et sera absent "plusieurs semaines".

Une mauvaise nouvelle pour le Essevée qui lutte pour son maintien en Pro League et qui se déplacera au Standard samedi soir. Titulaire indiscutable, Alessandro Ciranni a participé à 27 des 29 rencontres de Zulte Waregem en championnat et il a inscrit un but et distillé trois assists en Pro League cette saison.