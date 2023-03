Un duo Gantois a fait forte impression

En match avancé hier, les Buffalos ont assuré un avenir européen à la Belgique, du moins pour deux rencontres supplémentaires.

La Gantoise a crée la surprise à Istanbul grâce à un grand Gift Orban. L'attaquant des Buffalos continue à empiler les buts à vitesse grand "V", mais le jeune Malick Fofana a également reçu des éloges pour son match costaud.

Orban compte désormais 12 buts en neuf matches : "Je n'avais jamais vu ça avant", a réagi Eric Van Meir sur Play Sports.

"Il est tellement imprévisible. Il peut tirer à gauche et à droite, il est aussi fort dans les duels. Il a continué sur la lancée du week-end contre Zulte Waregem. Incroyable", a évoqué l'ancien Diable Rouge.

Ce n'est pas le seul joueur gantois à avoir marqué Van Meir. En effet, le jeune Fofana a également été félicité : "Il a très bien joué à domicile et à l'extérieur contre Basaksehir. Il peut jouer à l'intérieur et à l'extérieur. C'est quelqu'un de très rapide et qui dribble bien. C'est un garçon qui a beaucoup progressé, un attaquant de couloir, ou en deuxième attaquant, mais en tant que latéral il ne se débrouille pas mal. Un talent prometteur".