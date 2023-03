Brouille passagère ou divorce définitif ?

On le sait, la situation actuelle d'Axel Witsel ne lui plaît pas vraiment. Sur le banc à l'Atlético, le milieu de terrain se voit maintenant écarté de l'équipe nationale. Pour une nuit ou pour toute la vie

C'est l'une des surprises de Tedesco. Axel Witsel n'est pas dans la sélection des 24 Diables Rouges qui affronteront la Suède pour le compte des qualifications pour le prochain Euro, et l'Allemagne en match amical à Cologne.

Ces dernières semaines sont donc compliquées pour Axel Witsel. Sur les 7 dernières rencontres de l'équipe de Diego Simeone, Witsel n'a été titulaire qu'à une seule reprise. Parfois, il ne monte même pas au jeu comme lors des duels contre Getafe et Bilbao. Son entourage clame haut et fort que le Diable n'a pas signé à Madrid pour être sur le banc, mais c'est pour le moment ce qui lui est réservé.

Mais ce vendredi, c'est une nouvelle fois la désillusion pour l'ancien de Dortmund et du Standard. Pour sa première liste, Domenico Tedesco a décidé de se passer de ses services. Lavia et Mangala, des jeunes aux dents longs, avec un jeu plus direct vers l'avant, lui sont préférés.

Ce que l'on peut se demande maintenant, c'est si Tedesco se passe d'Axel Witsel car il ne joue pas à l'Atlético ou bien parce que son jeu ne convient pas à ce qu'il veut mettre en place. La réponse ne viendra pas directement, il faudra pour cela attendre les prochains rassemblements. Et d'ici-là, il faudra que Witsel puisse retrouver une place de titulaire.