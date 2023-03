Voici le tirage des quarts de finale de la Ligue des Champions !

Deux très grosses affiches dans ces quarts, avec Real - Chelsea et Manchester City - Bayern Munich. Il y aura, en outre, un duel italien entre l'AC Milan et Naples.

Les quarts se dérouleront les 11 et 12 avril (aller) puis les 18 et 19 avril (retour).

Le tirage complet :

🇪🇸 Real Madrid vs Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🇵🇹 Benfica vs Inter 🇮🇹

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City vs Bayern 🇩🇪

🇮🇹 Milan vs Napoli 🇮🇹



*FC Internazionale Milano's match has been reversed in accordance with the principles set by the Club Competitions Committee. #UCLdraw pic.twitter.com/m1gMqFs1fV