🎥 Un carton et un titre qui approche à grand pas pour le Napoli

Le Napoli a fait un pas de plus vers le troisi√®me Scudetto de son histoire, dimanche apr√®s-midi. Gr√Ęce, une fois de plus, √† son duo magique.

Rien n'arrête le Napoli! Après avoir giflé l'Eintracht Francfort et validé leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, une première dans l'histoire du club, les hommes de Luciano Spalletti ont étrillé le Torino en déplacement dimanche après-midi (0-4).

Et le duo magique napolitain, composé de Khvicha Kvaratskeila et de Victor Osimhen, en a profité pour soigner ses statistiques. Un doublé pour l'ancien Zèbre, un but (sur penalty) et un assist pour le Géorgien, tandis que Tanguy Ndombélé a planté le dernier but de la rencontre.

Au classement, le Napoli s'échappe encore un peu plus: 21 points d'avance(!) sur l'Inter Milan, qui accueille la Juventus ce soir. Le titre de champion d'Italie, n'est plus qu'à quelques encamblures pour le Napoli, qui attend ce bonheur depuis plus