Vincent Kompany après la lourde défaite à Manchester City : "Nous ne sommes que le numéro 21 en Angleterre"

Manchester City s'est aisément qualifié pour les demi-finales de la Cup en écrasant le Burnley de Vincent Kompany (6-0), samedi. Erling Haaland a inscrit un triplé

Le duel entre Pep Guardiola et son ancien joueur, Vincent Kompany, a largement tourné en faveur du Catalan. Manchester City a écrasé Burnley, leader de Championship (D2), ce samedi, en quarts de finale de la Cup (6-0). Après son quintuplé mardi contre Leipzig (7-0) en Ligue des champions, Erling Haaland a de nouveau vécu une soirée mémorable en inscrivant un triplé (32e, 35e, 59e). L'Argentin Julian Alvarez a signé un doublé (62e, 73e) et le jeune Cole Palmer (20 ans) a, lui aussi, marqué (68e).

"Mes joueurs comprennent maintenant à quel point ils doivent encore travailler dur", a réagi Vincent Kompany à l'issue de la rencontre. "Nous avons 13 points d'avance en Championship et nous avons fait un bon match à Old Trafford en EFL Cup (2-0, ndlr), mais il est important de réaliser que nous ne sommes que le numéro 21 en Angleterre, pas le numéro un. Mes joueurs comprennent maintenant à quel point ils doivent encore travailler dur. Le travail qui nous attend est énorme, mais nous devons l'accepter. J'ai gardé ces moments en mémoire et ils nous aideront à l'avenir", a expliqué le T1 des Clarets.

Burnley a été dominé de la tête et des épaules par Kevin De Bruyne et ses coéquipiers, mais Kompany considère ce match comme un bon moment d'apprentissage. "Si je pouvais jouer ce match dix fois de suite, je le ferais jusqu'à ce que nous trouvions un moyen de ne pas perdre. Ce genre de match est parfois plus riche d'enseignements que n'importe quel autre."

© photonews

Il n'était pas question de sous-estimer City. "Beaucoup d'entre eux sont mes anciens coéquipiers. Je savais comment ils allaient le prendre. Je connais leur état d'esprit et la pression qu'ils ressentent pour être toujours performants. Les attentes sont très élevées ici. Je suis toujours fier de revenir ici et je suis fier d'avoir joué ici avec Burnley.

Bien entendu, la question de savoir s'il aimerait succéder à Pep Guardiola (un jour) a été posée à Kompany. "Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, je ne vais pas les en empêcher. Mais j'entraîne un club de Championship. Je suis tellement heureux de pouvoir faire ça et c'est la seule chose sur laquelle je peux me concentrer maintenant."