Officiel : Sambi Lokonga connait son nouvel entraîneur à Crystal Palace

C'est désormais offciel : Crystal Palace a trouvé le remplaçant de Patrick Vieira. Et il ne s'agit ni plus ni moins du très expérimenté Roy Hogdson (75 ans).

L'Anglais, actif dans le coaching depuis 1976, débarque pour la deuxième du côté de Selhurst Park, après un passage récent entre 2017 et 2021.

Crystal Palace est 12e de Premier League, à seulement 3 points d'avance sur la zone de rélégation. Les Eagles viennent d'enchaîner un très inquiétant 0 sur 12.

Roy Hodgson has been appointed Crystal Palace manager until the end of the season.



Paddy McCarthy will take the role as his assistant manager, and Ray Lewington returns as first-team coach.



Dean Kiely remains in his position as goalkeeping coach.



Welcome back, Roy.#CPFC