Marc Degryse explique pourquoi Tedesco a choisi De Bruyne comme capitaine des Diables Rouges

Mardi, Domenico Tedesco a décidé que Kevin De Bruyne était le nouveau capitaine des Diables Rouges.

Après la Coupe du monde au Qatar, Eden Hazard a pris sa retraite internationale. Les Diables Rouges ont désormais un nouveau capitaine, à savoir Kevin De Bruyne. Les deux vice-capitaines sont Romelu Lukaku et Thibaut Courtois.

Marc Degryse estime qu'il s'agit d'un choix et d'un ordre logiques. "De Bruyne est un vrai leader. Il ne se préoccupe pas seulement de son propre jeu, mais il pense aussi aux intérêts de l'équipe et à ce que veut l'entraîneur", explique Degryse dans Het Laatste Nieuws. "Il faut se souvenir de la Coupe du monde en Russie, lorsqu'il s'était déjà mis en retrait pour permettre à Hazard de mieux jouer. De Bruyne n'est pas un égoïste et c'est pourquoi je pense qu'il peut être un si bon capitaine", souligne Degryse à propos du nouveau capitaine des Diables Rouges.