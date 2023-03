"Après une défaite, je l'ai vu briser un poteau en deux"

Bart Verbruggen, le gardien du RSC Anderlecht, a malheureusement dû déclarer forfait pour ses premiers duels avec l'équipe nationale néerlandaise. Sa convocation dans la sélection indique déjà à quel point les choses évoluent rapidement pour le gardien.

Selon Michael Dingsdag, un ancien coach du gardien anderlechtois lors de son passage à Breda, ce n'est pas un hasard si Verbruggen se porte si bien aujourd'hui. Dingsdag indique que Verbruggen était très sérieux dans le football depuis son plus jeune âge. "Il lui arrivait de faire des erreurs parce qu'il se souciait davantage des autres que de ses propres performances. Il était plus préoccupé par le fait d'écarter les autres que par sa propre position.

Verbruggen s'est également distingué par son énorme volonté de gagner, mais cela ne s'est pas toujours bien terminé. Dingsdag raconte que Verbruggen pouvait être tellement bouleversé par une défaite que ses émotions prenaient le dessus. "Sur le chemin du retour au vestiaire, il a d'abord cassé un poteau en deux, pour ainsi dire, puis les buissons et les conifères. Cela montre qu'il a envie de jouer, mais il ne faut pas exagérer non plus".

Michael Dingsdag n'hésite pas à le comparer à un gardien de but de haut niveau, il n'y a pas à hésiter. "Quand je vois Bart, je pense à Marc-André ter Stegen. Il a de l'envergure, il est bon sur la ligne, il peut réussir une grande carrière".