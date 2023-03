Qualifs CAN 2023 : L'Algérie et le Ghana arrachent la victoire

Pour sa première dans le nouveau stade d'Alger, l'Algérie a difficilement battu le Niger (2-1), ce jeudi, lors des éliminatoires de la CAN en Côte d'Ivoire.

Plus tôt dans la journée, le Ghana a attendu le bout du temps additionnel pour arriver à bout de l’Angola (1-0). C’est Semenyo (90e+6) qui a permis aux Black Stars de prendre les commandes du groupe E. Denis Odoi (Bruges) est resté sur le banc. Dans le groupe E, la Centrafrique a pris largement la mesure du Madagascar (0-3).

Surpris avant la pause par Sosah (38e), l'Algérie a dominé le Niger en seconde période et a égalisé via un but d'Alhassane contre son camp (54e) avant de voir Mahrez doubler la mise (89e). Avec ce troisième succès en autant de sorties, le champion d’Afrique 2019 peut valider son billet pour l’épreuve en cas de victoire face au même adversaire dans quatre jours. Adem Zorgane (Charleroi) et Abdelkahar Kadri (Courtrai) sont restés sur le banc.

Les résultats de la soirée :

Groupe E : Madagascar 0-3 Centrafrique, Ghana 1-0 Angola

Groupe F : Algérie 2-1 Niger

Groupe G : Congo 1-2 Soudan du Sud

Groupe H : Zambie 3-1 Losotho

Groupe I : Gabon 1-0 Soudan