Coup dur pour le Barça

Ce samedi, le Barça a officiellement annoncé que son défenseur central souffrait d'une "lésion au muscle de la jambe gauche". Selon les médias espagnols, le Danois va rater entre 3 et 4 semaines de compétition. Un coup dur pour le club catalan.

MEDICAL NEWS | Tests carried out on Saturday on the first team player Andreas Christensen have shown that he has an injury to his left calf. He is unavailable for selection and his recovery will determine his return. pic.twitter.com/jElgZP7pVw