Randal Kolo Muani au centre des attentions

S'il se souviendra toute sa vie de son occasion ratée en finale de la Coupe du Monde, l'attaquant français semble avoir passé un cap dans son jeu et dans sa carrière.

Randal Kolo Muani était au centre des conversations cette semaine. L'attaquant français a été très bon contre les Pays-Bas et il offre en plus plusieurs solutions à Didier Deschamps, comme le dit le sélectionneur des Bleus : "Oui, il peut jouer sur le côté. Il le reconnaît lui-même. Il l'a fait en Coupe du monde, c'est un joueur qui aime les espaces, qui a de la vitesse. C'est une question d'équilibre mais je l'ai déjà fait. Même s'il joue attaquant axial dans son club. Il aurait mérité de marquer (contre les Pays-Bas, NDLR), mais il a fait beaucoup de bonnes choses. C'est un profil différent et ça m'offre des options intéressantes."

Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, est aussi sous le charme de son nouveau compagnon d'attaque : "C'est un attaquant qui offre d'autres perspectives à l'équipe. Il est capable de jouer sur des attaques placées et rapides. C'est un attaquant complet techniquement, qui apporte beaucoup d'énergie. Il a un volume de course impressionnant. J'espère qu'il va marquer, c'est important pour un attaquant."

Un but en Irlande ? Réponse cette semaine.