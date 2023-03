Une icône de Tottenham demande plus de clarté concernant Antonio Conte

Alors qu'Antonio Conte est de plus en plus menacé à Tottenham, l'ancien joueur des Spurs a exprimé ses interrogations concernant l'avenir du technicien italien.

L'avenir d'Antonio Conte, sous contrat jusqu'en juin prochain à Tottenham, est plus qu'incertain. Ex-buteur des Spurs (2002-2008 puis 2009-2011), Robbie Keane a réclamé de la clarté par rapport à la situation du technicien italien.

"La situation avec Antonio Conte n'est pas idéale. Mais le club n'a pas encore communiqué sur un départ ou sur le maintien de Conte à son poste. Je suis certain que cela sera réglé dans les prochains jours, certainement avant lundi ou mardi, car les joueurs seront de retour à l'entraînement. Mais ce n'est pas inhabituel de voir Conte rentrer chez lui. Il fait souvent cela lors des trêves internationales. Il rentre chez lui et passe du temps avec sa famille. Ce n'est pas surprenant, car je crois qu'il y a seulement trois joueurs de l'équipe première qui sont restés au club. Ryan Mason et d'autres entraîneurs de l'équipe première se chargent des entraînements. Ce n'est pas inhabituel. Je pense que tout le monde, tous les supporters de Tottenham ont besoin d'un peu de clarté, cela arrivera certainement dans les prochains jours", a jugé l'Irlandais pour beIN Sports.