🎥 Quand le sélectionneur de la Suède s'emporte sur un journaliste

Battue séchement par la Belgique en ouverture des qualifications pour l'Euro 2024, la Suède s'est bien reprise ce lundi, prenant largement le dessus sur l'Azerbaidjan (5-0).

Mais en après-match, au micro de la télévision suédoise Viaplay, le sélectionneur Janne Andersson a été questionné au sujet de son utilisation de son joueur, Jesper Karlsson. "Nous pouvons passer toute la soirée à discuter de mon choix de joueurs. Qui ne devrait pas jouer alors ? Je ne peux en sélectionner que onze. Désolé, mais vous pouvez faire exactement ce que vous voulez quand vous êtes l'entraîneur national", a-t-il répondu au journaliste Bojan Djordjic (ancien footballeur passé par l'Antwerp, pour la petite histoire).

Andersson n'en est pas resté là et a attaqué Djordjic sur ses origines - il est né en Serbie, avant de déménager très jeune en Suède et de jouer pour les équipes de jeunes nationales. "Qui représentez-vous ?", a demandé Andersson. "La Suède bien sûr, qui d'autre ?", a répondu le journaliste, furieux. "Allez-vous prétendre le contraire ? Pourquoi êtes-vous si agressif ? Quel autre pays représenterais-je ? Vous voulez dire la Serbie, n'est-ce pas ? C'est ce que vous prétendez ?"

ūüáłūüá™ Incredible scenes after Sweden’s 5-0 win over Azerbaijan!



Manager Janne Andersson loses it on live TV and has a heated clash with Bojan Djordjic after the former Man United man simply questioned Jesper Karlsson’s game time!



It got personal…pic.twitter.com/XUmFr0LkLF