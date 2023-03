Kevin De Bruyne a fait honneur à son nouveau statut de capitaine, sur et en dehors du terrain

Kevin De Bruyne était un capitaine heureux après la victoire en Allemagne. Pour la seconde fois d'affilée, il était d'ailleurs l'un des premiers à se présenter devant la presse.

Eden Hazard était-il un capitaine dans l'âme ? Probablement pas. Il symbolisait la simplicité belge, l'insouciance de la "génération dorée", et incarnait très bien ce qui plaisait au public dans cette sélection. Mais on ne peut pas dire que le brassard lui était naturel.

Kevin De Bruyne a un autre souci : il n'est pas un beau parleur, ne donne pas l'impression d'être fan de la presse. Mais Domenico Tedesco a constaté qu'un KDB qui sourit, c'est une Belgique qui rit aux éclats, et il a tenté un coup de poker : faire du médian de Manchester City, si critiqué pour son attitude au Mondial, le capitaine des "Diables 2.0".

Masterclass sur le terrain

C'est probablement dû au système plutôt qu'à son brassard, mais ça ne gâche rien : en Allemagne, Kevin De Bruyne a offert un récital. Comme toute son équipe, il marchait sur l'eau en première période, et il a contribué à garder le calme dans la baraque quand la Mannschaft poussait.

Il a ensuite inscrit le 3e but belge, portant son total à 2 assists (et de jolis) et un but. "C'était important de venir gagner ici, même si ce n'est qu'un amical. Ca fait du bien de remporter ce genre de match", reconnaissait De Bruyne, qui venait aussi prendre ses responsabilités devant les médias. Le genre de chose qu'il ne faisait pas forcément avant, et qu'il est venu faire avec décontraction à Stockholm et à Cologne.

Mais le plaisir, il ne l'avait pas perdu, assure-t-il. "Les gens essaient toujours de trouver des choses quand ça ne va pas...mais il y a une nouvelle énergie dans l'équipe, c'est vrai", concède De Bruyne. "On l'a montré en travaillant dur, en se battant jusqu'au bout, et en montrant qui plus est du beau football. C'est bien".