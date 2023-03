Le doublé de Toby Alderweireld envoie l'Antwerp en playoffs 1

Trois buts inscrits, mais seulement un doublé comptabilisé: Toby Alderweireld a été l'homme fort de l'Antwerp à Zulte Waregem, en ouverture de la 30e journée de championnat.

À quatre journées de la fin de la phase classique, l'Antwerp est officiellement le troisième club qualifié pour les playoffs 1. Une qualification que les Anversois sont allés chercher sur la pelouse de Zulte Waregem, grâce à deux buts tardifs de leur capitaine, Toby Alderweireld (0-2).

L'ancien Diable Rouge pensait pourtant avoir ouvert le score dès la 16e minute de jeu, mais son but a été annulé par le VAR. Et ensuite, l'Antwerp, toujours privé de son meilleur buteur, Vincent Janssen, a ramé.

Le doublé d'Alderweireld pour libérer l'Antwerp

Jusqu'à la 85e minute et un coup franc déposé par Calvin Stengs sur la tête de Toby Alderweireld. Cette fois, le but était validé et le Great Old a enfoncé le clou dans la foulée, sur un penalty également transformé par le héros du jour.

Avec 63 points, l'Antwerp est désormais mathématiquement assuré de faire partie des quatre équipes qui se disputeront le titre en fin de saison et revient à deux unités de la deuxième place de l'Union. Zulte Waregem reste coincé à la 17e place à trois points d'Eupen, premier non-relégable.