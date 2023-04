🎥 La réaction hilarante de Pep Guardiola lors de l'égalisation de Manchester City contre Liverpool

L'entra√ģneur espagnol n'a pas contenu sa joie apr√®s l'√©galisation de Julian Alvarez. Devant Tsimikas, le coach de Manchester City a c√©l√©br√© avec intensit√©.

On connaît tout le respect qui règne entre Pep Guardiola et Jürgen Klopp, entre Manchester City et Liverpool. Les deux clubs se sont battus pour remporter la Premier League et, même si les Reds ne sont plus dans la course cette année, les rencontres entre les deux formations sont de véritables spectacles.

Ce samedi, Mohamed Salah a ouvert le score, avant que Julian Alvarez ne remette les deux équipes à égalité. Alors qu'une défaite de City scellerait probablement le titre d'Arsenal, Pep Guardiola fut intensément soulagé lors de l'égalisation de l'attaquant argentin. Une réaction mythique, devant un Tsimikas impassible.