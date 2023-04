Marseille inquiète : "Pas à la hauteur"

Marseille a de nouveau perdu de précieux points en haut de classement de Ligue 1, en partageant face à Montpellier ce vendredi (1-1).

Tenu en échec au Vélodrome par Montpellier (1-1), Marseille fait du sur-place. Les hommes d'Igor Tudor viennent d'enregistrer deux matchs nuls sur les trois dernières rencontres, et sentent le souffle de Lens, seulement 3 points derrière avec un match désormais en moins, dans leur dos.

Au micro d'Amazon Prime, le Marseillais Samuel Gigot (ex-La Gantoise et Courtrai) a regretté les derniers résultats de ses couleurs, ntoamment à domicile. "Un match encore compliqué, on prend un but d’entrée, on court vite après le score. On a un public énorme, qui nous pousse, mais c’est compliqué, beaucoup d’équipes approchent, il faut avancer, on a un gros match qui arrive. Les résultats au Vélodrome montrent juste qu’on n’est pas à la hauteur."