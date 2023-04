Chelsea tout proche de faire revenir un ancien de la maison pour remplacer Graham Potter

A Chelsea, les craintes concernant Graham Potter se sont confirmées. Nommé à la place de Thomas Tuchel lors de la première partie de saison, l'ancien coach de Brighton a été, à son tour, licencié.

La question est dorénavant la suivante du côté de Stamford Bridge : doit-on nommer un nouveau coach ou rester jusqu'à la fin de la saison sous l'égide de l'intérimaire, Brunor Saltor ?

Si le nom de Julian Nagelsmaan, récemment débarqué du Bayern Munich, a été évoqué, le Sun annonce que Chelsea penserait à faire revenir un nom bien connu sur son banc en la personne de Frank Lampard. L'ancien tacticien d'Everton était en tout cas présent mardi soir pour assister à la rencontre entre Chelsea et Liverpool. TalkSPORT renseigne ce mercredi soir que Lampard aurait accepté ce poste. Fabrizio Romano annonce également que les négociations sont très avancées.

Frank Lampard, open to accept Chelsea job until June — discussions with the representatives are already advanced. 🚨🔵 #CFC



Final green light up to Chelsea owners.



ℹ️ Chelsea have new round of talks already scheduled with Nagelsmann, Liis Enrique and long term job candidates. pic.twitter.com/do0XcHqAZG