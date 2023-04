Le Napoli se ressaisit suite à la claque infligée par le Milan AC

La 29e journée de Serie A se poursuivait ce vendredi avec le déplacement du leader à Lecce.

Après la claque reçue à domicile de la part du Milan AC, le Napoli se déplaçait à Lecce, 16e classé de Serie A, où le Belge Mats Lemmens (21 ans) était sur le banc.

Di Lorenzo (18e) mettait le leader de Serie A sur orbite, et permettait aux siens de rentrer à la pause avec une avance.

Après le repos pourtant, Di Francesco (52e) égalisait pour les troupes de Marco Baroni. Mais une énorme boulette du portier local redonnait l'avance aux Napolitains près de dix minutes plus tard (64e).

Les visiteurs s'imposent finalement grâce à cette erreur qui leur coûte cher et pourrait peser dans la course au maintien, alors que Naples fait un pas de plus vers le titre.