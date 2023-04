📷 🎥 Vincent Kompany et ses troupes savourent leur montée en Premier League

Sept journées avant la fin du championnat, Vincent Kompany et Burnley sont promus en Premier League. Un scénario inattendu pour l'ancien entraßneur d'Anderlecht.

Alors qu’il reste encore sept journées à disputer avant la fin du championnat, Vincent Kompany et Burnley sont officiellement promus en Premier League grâce à une victoire à Middlesbrough (2-1). Forts d'une série d'invincibilité en cours de 19 rencontres, les Clarets sont leaders en Championship et ne peuvent plus être rejoints avec 19 points d'avance sur l'actuel troisième, Luton, et seulement six matches encore à jouer.

Une première saison de rêve pour l'ancien Diable Rouge sur un banc anglais, Kompany se souviendra longtemps de ce 7 avril 2023.