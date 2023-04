🎥 Défaite spectaculaire pour Raskin et les Rangers dans l'Old Firm

Les Glasgow Rangers, avec leur joueur belge Nicolas Raskin, se sont inclinés 3-2 face à leur rival historique, le Celtic.

C'était LE match de l'année ce samedi en Ecosse, entre le Celtic, 1er, et les Rangers, 2e. Pour les coéquipiers de Nicolas Raskin, titulaire, c'était victoire obligée face au rival, qui comptait 9 points d'avance au classement avant cette rencontre.

C'est le Celtic qui ouvrait la marque, avec le buteur japonais Furuhashi à la conclusion (26e). Les Rangers revenaient ensuite dans le match après un coup franc sublime de James Tavernier (45e).

La rencontre allait malheureusement tourner en faveur du Celtic, en seconde période. Ce diable de Furuashi remettait les siens devant à l'heure de jeu, puis Jota parachevait le travail juste avant le dernier quart d'heure (73e, 3-1).

Le but de l'espoir viendra à nouveau de Tavernier, à la 79e. Mais ce sera finalement le Celtic qui remporte ce Old Firm et pointe désormais en tête de la Scottish Premiership à 12 points de son adversaire du jour.

Nicolas Raskin a quant à lui joué l'entiéreté de la rencontre.