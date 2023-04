Amadou Onana et Everton s'enfoncent encore plus

Le Diable Rouge, titulaire chez les Toffees, a participé à la défaite des siens face à Manchester United ce samedi (2-0).

La fin de saison sera très compliquée pour Everton. Les Toffees ne sont pas parvenus à faire illusion ce samedi face aux Red Devils de Manchester United.

Après une grosse demi-heure de résistance, Scott Mc Tominay ouvrait le score pour les Red Devils (36e).

1⃣-0⃣ | Manchester United ouvre le score par McTominay qui profite d'une passe somptueuse de Sancho 😍

Le jeune ailier anglais a su faire parler toute sa créativité sur cette action 🔥#MUNEVE pic.twitter.com/GnTWEHE599 April 8, 2023

En seconde mi-temps, Sean Dyche, le coach d'Everton, remplacera Amadou Onana par Tom Davies à la 60e minute de jeu. Everton encaissera un second but une dizaine de minutes plus tard, des oeuvres d'Anthony Martial (71e).

Rashford profite d'une grossière erreur de Coleman pour servir parfaitement Martial qui fait 2⃣-0⃣

Les Toffees sont trop gentils pour revendiquer quoi que ce soit dans cette rencontre 🎁#MUNEVE pic.twitter.com/rBehDfIbJD — VOOsport (@VOOsport) April 8, 2023

2-0, ce sera le score au terme des 90 minutes de jeu. Manchester United est provisoirement 3e de Premier League, tandis qu'Everton est 16e avec seulement deux petits points d'avance sur la zone rouge...et un match en plus sur l'ensemble de ses poursuivants.