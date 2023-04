N1 : le RFC Liège ne profite pas du faux pas du leader, la RAAL et les Francs Borains gardent le rythme

Suite de la 32e journée de N1 avec les rencontres de Liège, des Francs Borains, de Visé et de La Louvière.

Mandel Utd - RFC Liège

En déplacement chez la lanterne rouge, Liège n'a pas trouvé la faille malgré une barre de Bustin en première période, et des occasions signées Bruggeman ou encore Mouchamps. La rencontre s'est soldée par un nul vierge, les Sang & Marine ne profitent pas du nul concédé par le leader Patro, face à Visé.

🔚 Mandel-RFC Liège 0-0 FT



Triste résultat après une fin de match où Liège aurait encore pu ouvrir le score, face à une solide équipe de Mandel.



🔴🔵 #nationale1 #RFCL pic.twitter.com/Rwi9UTFtLc — RFC Liège (@rfcliege) April 8, 2023

Francs Borains - Ninove

Le RFB l'a emporté sur le plus petit face au 18e classé. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Lavie peu avant l'heure de jeu (57e), bien servi par Tainmont, face à une équipe de Ninove réduite à dix un peu plus tôt. Les Borains ont failli être surpris dans les arrêts de jeu, mais Saussez sortait un grand arrêt pour garder le clean sheet et surtout les trois points.

La Louvière - Tienen

Bien en course au Top-4, les Loups ont fait le boulot face aux Sucriers. Badibanga (22e) ouvrait le score avant qu'Arrivas n'égalise pour les visiteurs (26e). La RAAL faisait toutefois le break juste après le repos via Soumaré (48e), puis Badibanga une minute plus tard, qui s'offrait un doublé. Les Verts enchainent une troisième victoire de rang avant d'accueillir Knokke.

Patro - URSL Visé

Pas de buts entre le Patro et Visé, qui court toujours derrière une victoire depuis désormais quatre rencontres, mais qui repart de Maasmechelen avec un bon point de l'antre du leader.

Hoogstraten - Jong Gent 1-1