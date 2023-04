Ruud Vormer étincelant : "C'était un scénario idéal"

Trois coups francs qui ont abouti à un but, une passe décisive pour Zinho Gano et un but comme ultime point d'orgue dans les derniers instants du match. Quelle journée pour Ruud Vormer.

Eupen devait battre Zulte waregem pour assurer son maintien, voire même partager l'enjeu tout en espérant qu'Ostende ne gagne pas. Mais les Pandas ont littéralement explosé en plein vol en étant dépassés dans tous les compartiments du jeu. Karol Fila a ouvert le score pour l'Essevee sur un coup-franc de Ruud Vormer (5e) avant de voir Zinho Gano planter un triplé en moins de vingt minutes (28e, 39e, 45+2e). En début de seconde période, Eupen réduisait la marque via Smail Prevljak (46e), mais le but du Bosien n’était qu’un feu de paille. Vormer se chargeait d'alourdir le score en fin de rencontre (79e). "Ces dernières semaines ont été difficiles, mais ces derniers jours, je n'avais plus aucune douleur à l'épaule. Cela fait du bien de jouer un match comme celui-là", a déclaré Ruud Vormer après la large victoire de Zulte Waregem à Eupen (1-5). "C'était un scénario idéal. Marquer rapidement et bien jouer ensuite. Ces coups francs ? Oui, j'aime bien les mettre là. Davy De fauw nous avait déjà dit vendredi qu'ils étaient placés assez haut à Eupen et que nous devions les placer là." © photonews Pour se maintenir en D1A, Zulte Waregem doit impérativement l'emporter contre le Cercle dimanche prochain et espérer qu'Eupen ne fasse pas de même contre le Club de Bruges. "Mes amis du Club le feront tout pour battre Eupen. Nous devons avant tout nous concentrer sur nous-mêmes et gagner la semaine prochaine contre le Cercle de Bruges. La semaine prochaine, c'est tout ou rien. Nous y parviendrons."